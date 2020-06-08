Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Libya'daki gelişmelerden, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına kadar birçok önemli konuyu masaya yatırıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler...

Koronavirüs müsibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Birçok yönlü dünya ülkeleri arasında zararlar var. Başta ABD, Rusya ve Çin çok büyük zararlar gördüler. ABD gibi bir ülkede 45 milyon civarında işsizden bahsediliyor. Türkiye şuan dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakaladık. Salgınla mücadelede de şuana kadar 102 ülkeye, büyük bir kısmı hibe olmak üzere yardım gönderdi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Türkiye'nin büyük hastanesi oldu. Bu hastaneyi yap-işlet-devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Refakatçiler için çok güzel yerler de yapıldı. Çok az bir eksik var. Çalışmalar da devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devame diyor. Sakura ağacı 15 günlük ömrü olan bir ağaç. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim diri.

"ŞEHİR HASTANELERİ SÖZLERİMİZİ TUTTUK"

Sağlık Bakanlığımız da buradaki doktor, hemşire, sağlık memurları çok güçlü bir ekiple donanım altına aldı. Yeni bir adım daha atmamız gerektiğini düşündük. sağlık turizmine de girmek istiyoruz. Yeşilköy'deki yerin bir bölümünü acil durum hastanesi yapacağız. Salgınla mücadele gibi durumlar için. 45 günde 1008 odalı tek katlı bir hastane yaptık. Diğer hastane de Sancaktepe'de yapıldı. Askeri havaalanıydı. Onun yanına da 1008 odalı yaptık. Bu hastanelerde 16'şar ameliyathane var. İstenildiğinde de yoğun bakım odasına çevriliyor.

"YURT DIŞINDAN HASTALAR GELMEYE BAŞLADI"

Okmeydanı'ndaki hastaneye de Cemil hocanın adını verdik. Cemil Taşçıoğlu ile baba dostluğumuz var. Hadımköy'de de İsmail Niyazi kurtulmuş ağabeyimizin adını verdik. Üzerimizde çok çok emeği vardı. Numan Bey'in de babası olur. Aynı şekilde şehir hastanelerimizi devam ettiriyoruz. 11 şehir hastanemiz oldu. Sağlık turizminde patlama getirecek. Mesela uçak inecek ambulanslar 5 dakikada alacak. Sağlık turizmi ile mevsimlik işçi eksiğimizi de kapatacağız. Yurt dışından hastalar gelmeye başladı.

"MALUM ZİHNİYET YOLLARI YAPMADI BİZ YAPTIK"

İlk mutabakatta belediyemiz yapacaktır. Malum zihniyet paramız yok biz bu yolları yapamayız dedi. Ben talimatı verdim ve sağolsun Ulaştırma Bakanımız bir ay olmadan yolları yaptı. Şimdi de metro Ulaştırma Bakanlığımız tarafından bitirilecek. İstanbul'a bu yakışır. İstanbul'a bunu yapmamız gerekiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARDAN RİCA ETTİ

Maske, temizlik ve mesafe için halkıma rica ediyorum. Bu 3'üne çok dikkat edin. Gençlerimiz ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu malesef piknik alanlarında, yol kenarlarında her yerde, gördüklerimiz doğru değil. Meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu virüs farklı bir virüs. Tek çare maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli. Her şeyi serbest bıraktık diye bir şey olmayacak diye bir şey yok. Vaka 989'a kadar düştü. Yoğun bakımda 625'i görmek istemiyoruz. Entübe 261, daha aşağıda görmek istiyoruz. 3411 iyileşen sayısı gayet güzel. Vefat ise 19. Sıfırlandığında mutlu olacağız. Dünyada 11. sıradayız. Bu akşam Trump ilke yaptığım görüşmede verileri söylediğimde şaşırdı.

"4 TEMEL TAŞ BELİRLEMİŞTİK"

Siyasette yola çıktığımız 4 temel taşı belirlemiştik. Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik. Ulaşım ve tarımı ilave ettik. Dış politikayı ilave ettik. İlaçları vatandaşlarımıza ücretsiz yaptık. İtalya ve Almanya'da var mı böyle bir şey?. Bay Kemal zamanında bırakın ücretsiz almayı size yazılan ilaçları tamamen alamıyordunuz. Biz bunları kaldırdık ve istediğin hastaneden ilacını alırsınız dedik ve yaptık.

İnsanları ölen bir ülke vatandaşlarının cansız bedenlerini torbayla kaldırıyor. Fransa'da ölüm oranı yüzde 18. Dinlediğinizde havalarından geçilmiyor ama durum ortada. Her hangi bir ayrım yapmadan vatandaşımıza ücretsiz ilaç sağlıyoruz. Bizim sorumluluğumuz bu. Bundan sonra da böyle olacak. bu ülkenin Cumhurbaşkanıysam bu sorumluluğumdur. Kenarda köşede bir hasta varsa bırak ne olursa olsun diyemeyiz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DUYGULANDIRAN ÖRNEK

Antalyalı 2 yavrumuz vardı. Yapışık ikizler. İngiltere'de Keşmirli bir doktor varmış. İletişime geçildi ve Keşmirli doktora yavrularımız gönderildi. 42 kişilik bir ekiple yapılan ameliyat sonrası operasyon başarılı oldu. Kısa bir süre sonra yavrularımız ülkemize dönecekler. Biz o iyi niyetimizle adımımızı attık ve orada da bir Türk armatör ve bir de Keşmirli bedeli neyse bedelini biz ödeyeceğiz dediler. Onlar da bedelini ödediler. Niyet iyi olunca akıbeti de hayır oluyor. Şunu demek istiyorum Türkiye bu. Tüm vatandaşlarımıza genç yaşlı sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Elazığ depreminde Fethi Sekin Şehir Hastanesi olmamış olsaydı biz orada adeta depremin altında kalırdık. Ogün en ufak bir sıkıntı yaşamadan tüm yaralıların hastanemize taşıdık. En ufak bir sıkıntı yaşamadan her şey halledildi. Ameliyatlar, tedaviler hepsi eksiksiz yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi yapılacak. 30 büyükşehirin hepsine şehir hastanelerini yapacağız Muhalefetin başındaki kişi diyor ki bunların hesabını ver. bunların hesabı verilmesi bunlar yaşanır. En güzel şekilde işletmesini de yapıyoruz. Bunlar devletin bütçesinden yapılsa sadece faizine yetişemezsiniz. Çoğu da dış kredidir. Kredisini bulur hastanesini yapar. Bazıları da yabancı ortakla yapıyor. Çam ve Sakura hastanesi mesela. Finansörü Japonya. Hatta açılışını da Japonya Başbakanı Abe ile yaptık. O da çok mutlu oldu. Bundan sonra da bu örnekleri çok yaşacağız.

23 Nisan'da kimse dışarı çıkamazken kimi kapısının önünde kimisi balkondan İstiklal Marşı okudu. Bu sefer böyle oldu ve bu işi sıkı tutar ve kısa sürede bitirir aslımıza döneriz.

EKONOMİDEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Her şeyden öne yatırımların durması diye bir şey bizim kitabımızda yazmıyor. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. İnşallah bu yıl sona kadar 15 kadar daha baraj açılışı yapacağız. Temeli atılacak barajlar da olacak. Ilısu Barajı çok çok önemli. Onun temelini Veysel Eroğlu hocamızla birlikte atmıştık. Adını da oraya verdik. Hizmet siyasine öncelik veren bir ülkeyiz. Halk siyasetçiden hizmet bekler. Biz buna mecburuz. En önemli adımlardan birisi de savunma sektörü. Türkiye çok önemli bir sıçrama içerisinde. En önemlileri İHA/SİHA'lar. Şimdi de Akıncı geliyor. bunlar olmasa terörle mücadelede beklenen başarıyı yakalayamazdık. Bu süreci böyle devam ettireceğiz..

Sağlık sektöründe durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Yoğun bir şekilde sipariş geliyor. 60 bin sipariş var. Aşı ve ilaç çalışması da yapıyoruz. İlaç ve tıbbi konuda dışa bağımlılığı bitiriyoruz. Araştırma geliştirme projelerimize önem veriyoruz. Ülkemizi bilgi üreten ve ihraç eden küresel güce ve parlak bir geleceğe taşıyacağız.

MUHALEFET DESTEKLERE BİLE "NE VERDİNİZ Kİ" DİYOR

5 milyon 500 bin kişiye sıkıntılı dönemde destek verdik. Muhalefet buna bile "ne verdiniz ki" diyor. Sosyal dayanışma grubu dar gelirli ailelere desteklerine devam ediyor. Kaymakamlıklar ile maaş veriliyor. Biz bundan bahsetmiyoruz. Bunların dışında 5 milyon 500 bin kişiye destek verildi. Ev ev dolaşıp herkese yardım yapıldı.

YATIRIMCILARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Faiz aşağı doğru çekildi. Enflasyon da iniyor. Yatırımcıya diyorum ki, faiz aşağı çekildi, kamu bankaları her türlü desteği veriyor. Hadi bakalım yatırıma. Yatırımlarla çok daha iyi bir konuma geleceğiz.

HATSIZ FİYAT ARTIŞI YAPANLARA CEZA YAĞIYOR

Fırsatçı soygunculara karşı, İçişleri Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızın özel ekipleri üstlerine gidiyor gitmeye de devam edecekler. Her zaman bu sahtekarlara hesap sorulacak. Haksız artış yapanlara yasal işlemler başlatılıyor. Haksız fiyat artışı yapmak da bir terördür. Üretici ve tedarikçilere de cezalar kesiliyor.

Kamu bankaları kredi desteklerini fiyatlarda haksız artış yapan sahtekar fırsatçılara destek vermeyeceklerini duyurdu.

RUSYA TÜRKİYE'Yİ O LİSYE EKLEDİ SIRA ALMANYA'DA

Tespit edilmiş ve çalışmaların yapıldı alanların dışında birçok alanları fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz. İfade ettiğim gibi sağlık sektöründe Türkiye çekim alanı haline gelecek. Geçenlerde Putin ile bir görüşme yaptım. Dedim ki, "Vatandaşlarınız Türkiye'yi özledi." Dün haber geldi. Rusya Türkiye'yi gidilebilecek destinasyonlar arasına koydu. Almanya direniyor. Önümüzdeki günlerde Merkel ile görüşmemiz olacak. Bu konuları da konuşacağız. Almanya da Türkiye gelmek isteyeceklerin önünü kesemeyecek. Bu bir kere Schengen'e ters. Merkel ile görüşeceğim.

Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeyiz. Ancak dünyadan kopuk değiliz. Dünya 5'ten büyüktür dedik. Biz buna göre plan yapıyoruz. Ben varsam kimse yok diyenlere meydan verilmeyecek. Sen varsan 195 ülke daha var. Bir koronavirüs neler yaptı gördük. Güç diye bir şey kaldı mı? Dayanışma kültürünü kavramamız lazım. Biz Türkiye olarak bu milletin tarihinden gelen dayanışma kültürünü dünyaya anlattık. 102 ülkeye yardım eli uzattık. Onlarda böyle bir şey oldu mu? Maskelere tulumlarına el koydular. Tüm dünyayı kucaklıyoruz. Elimizi tüm insanlara uzatıyoruz. Dünyada barış ve özgürlük hakim olsun.

TRUMP İLE HANGİ KONULAR KONUŞULDU?

Bölgedeki gelişmelerle ilgili Trump ile bir görüşme yaptık. Akşam saatlerinde yapılan görüşmede 1. derece Libya konusu önem arz ediyordu. Onlar Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlardı. Bizim Libya'daki başarımızı söylediler. Son durumu sordular bizde tüm gelişmeleri anlattık. Şuanda Türkiye burada BM'nin tanıdığı Serrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci bir Hafter var. Darbeci Hafter'le kim yer alıyorsa alsın karşısındayız. Birçok yer geri alındı. En hayatı yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi daha da genişleyerek onlar kaçıyor Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğalgaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor.

"ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR"

Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD-Türkiye arasındaki süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Putin ile de görüşmem gerekecek. Bu görüşmelerde Kahire zirvesine Rusya'nın farklı bir şekilde katılması, Abu Dabi, Ürdün ve Fransa'nın orada yer alması bizi üzen süreç oldu. Rusya'nın orada olması hepsinden öteydi. Bizim orada askerimiz yok demişlerdi. 19'dan fazla askeri uçakları var. Böyle bir durum söz konusu.. Kendileriyle bunları konuştuktan sonra ne gibi bir adımlar atarız planlamasını yaparız diye bir düşüncem var.

Hafter her an sürecin dışına atılabilir.