Van'da patlama! İki işçi şehit oldu
Van’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında meydana gelen bir patlamada ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı
Detaylar gelecek...
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