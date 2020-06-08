08 Haziran 2020, Pazartesi
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Van'da patlama! İki işçi şehit oldu

’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında meydana gelen bir patlamada ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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VAN'DA PATLAMA! İKİ İŞÇİ ŞEHİT OLDU
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