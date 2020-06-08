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Başkan Erdoğan PKK/YPG ve Antifa arasındaki bağlantıyı Trump'a söylediğini açıkladı

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Giriş: 08.06.2020 23:20
Güncelleme:08.06.2020 23:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeden George Floyd'un ölümünün ardından çıkan protestoları değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, protestoları başka bir boyuta taşıyan Antifa hakkında Trump'a PKK ile bağlantılarının manidar olduğunu söylediğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Antifa'nın terör ile bağlantısını anlattığını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestoları değerlendirdi.

Irkçılığa karşı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "George Floyd'un Amerika'da insanlık dışı müdahale ile hayatını kaybetmesi üzücüydü. Bunu Trump'a söyledim. Bu ırkçı bir tezahürün sonucu. Gerçekten orada polisin adeta gırtlağına basarak nefes alamıyorum çığlıklarını attırtan olay sıradan bir olay değil. Irkçı olaylar bazen siyahilere bazen mültecilere uygulandığını görüyoruz. Biz Müslüman olarak ırk dil renk din olarak ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

TRUMP'A ANTIFA UYARISI

Başkan Erdoğan, "Sayın Oba bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde acaba Amerika'daki siyahilere yönelik ne gibi adımlar attı. Peygamber efendimiz Beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur. Siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur diyor. Biz buna göre yaşıyoruz. Bunlarda vicdan yok.George Floyd'un öldürülmesi sonrası artan protestolar artarak önce ülke genelinde ardından birçok ülkeye sıçrayarak devam ediyor. PKK/YPG gibi Antifa'nın da bu duruma gelmesi manidardır. Bunu da Trump'a söyledim. Bunların desteklenmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bir gün gelir sizi vurur demiştim." dedi.

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