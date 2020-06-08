Ali Erbaş ve İslam'ı hedef alan Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden savunma istendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam dinini hedef alan Ankara Barosu'na yönelik soruşturma kapsamında 11 yöneticiden yazılı savunma istedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan açıklaması üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istedi.
YAZILI SAVUNMALARI İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra yaklaşık 60'a yakın şikayet dilekçesini birleştirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu'ndan açıklama yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini isteyen savcılık, 11 yöneticiden de yazılı savunma talep etti.
Yazılı savunma için baro yöneticilerine, 15 günlük süre verildiği, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görürse, Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edebileceği öğrenildi.
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