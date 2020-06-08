08 Haziran 2020, Pazartesi
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Ali Erbaş ve İslam'ı hedef alan Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden savunma istendi

, Başkanı ve İslam dinini hedef alan 'na yönelik soruşturma kapsamında 11 yöneticiden yazılı savunma istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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ANKARA BAROSU'NUN 11 YÖNETİCİSİNDEN SAVUNMA İSTENDİ

, Başkanı 'ı hedef alan açıklaması üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, 'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istedi.

YAZILI SAVUNMALARI İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra yaklaşık 60'a yakın şikayet dilekçesini birleştirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında, 'ndan açıklama yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini isteyen savcılık, 11 yöneticiden de yazılı savunma talep etti.

Yazılı savunma için baro yöneticilerine, 15 günlük süre verildiği, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görürse, 'ndan izin talep edebileceği öğrenildi.

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