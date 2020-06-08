MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK’lı terörist, SİHA’larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçiğin sınır bölgelerinde teröristlere ve kaçakçılara göz açtırmadığı belirtilerek, yapılan operasyonla 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, İran sınır hattında 24 saat esasına göre görev yapan Hudut Birliklerinin keşif ve devriye faaliyeti esnasında bir grup teröristin tespit edildiği belirterek, şunlar kaydedildi:
"Eylem arayışında oldukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için derhal komando birlikleri bölgeye sevk edildi. Kahraman komandolarımız, Hudut Birliklerimizle koordineli olarak teröristleri yakın takibe alarak SİHA'larımızın da havadan desteği ile temas sağlandı. Teröristlerin İran istikametinde hududu geçerek kaçmaya çalışabileceği değerlendirilerek, bölgeye ilave komando kolları sevk edildi ve kaçış istikametleri kapatıldı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrılarına silahla karşılık veren teröristlere karşı başlatılan komando harekatına SİHA'lar da havadan görüntü ve ateş desteği sağladı. İcra edilen başarılı operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."
Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 43 adet 7,62 kaleşnikof mermisi, 5 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 2 adet Yeasu telsiz, 1 adet cep bilgisayarı, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet şemsiye, 1 adet yağmurluk, 1 adet el dürbünü, 1 adet termal kıyafet, 1 adet termal dürbün ve 1 adet aksiyon kamera ele geçirildi.
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