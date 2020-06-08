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Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, turuncu kategoride bulunan isimli teröristin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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TURUNCU LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten Doktor Deniz kod adlı olduğu tespit edilmiştir. Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir.'' ifadeleri kullandı.

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