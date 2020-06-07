Günlerdir bitmedi! 'Güle oynaya' yıkıma vatandaşlardan büyük tepki
Sabah'tan Kenan Gürbüz'ün haberine göre, Yılmaz Özdil'in ve firari olarak aranan Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villalarının kaçak bölümlerinin yıkım işlemlerinin “Güle Oynaya” devam etmesine vatandaşlar tepkili.
Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil'in ve firari olarak aranan Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villalarının kaçak bölümlerinin yıkım işlemlerinin "Güle Oynaya" devam etmesine vatandaşlar tepkili.
Bodrum'un Bitez Mahallesi Aktur sitesinde Gazeteci Yılmaz Özdil'in deniz manzaralı villasının bir bölümünün kaçak olduğu tespit edilmişti.
10 GÜNDE YIKIMI TAMAMLAYAMADILAR…
Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği evininde 10 gündür yıkım işlemi sürüyor.
Yıkım işlemini yapan özel yapı firmasının ekipleri Yılmaz Özdil'in villasındaki yıkımın 10. Gününde villanın müştemilat kısmının yıkımını hala tamamlayamadılar. Bodrum Belediyesi ekiplerini ise yıkım çalışmalarını sadece ilk gün takip ettiği görüldü.
Yaşanan gelişmeleri izleyen vatandaşlar ise tepkilerini şöyle ifade ettiler:
"Bu evler sıradan bir vatandaşın olsa, kepçe ve dozerle yerle bir ederlerdi. CHP'li Bodrum belediyesi yıkım tiyatrosundan sonra çifte standardı ile gündemde. Belediye Özdil'in çatısındaki kiremitleri kırmadan sökmek için bayağı çaba göstermişti. Muğla Çevre Müdürlüğü devreye girmezse bu tiyatro günlerce devam eder"
Özdil'in imar affına başvurduğu söyleyerek yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti.
YIKIM KOMEDİSİNE DEVAM…
Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiği ortaya çıkan evinin kaçak bölümlerinin yıkımı ise 4 gündür devam ediyor. Ekiplerin hala villanın ahşap pergole ve çardak kısımlarını kestikleri görüldü.
Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi koordinesi ile yıkımına başlanan villanın 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümleri 4 gündür 6 işçi tarafından yıkılıyor.
Yapılan incelemelerin ardından, işgal edilen devlet arazileri ve kaçak olarak yapılan 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümlerinin hiçbirinin 'Yapı Kayıt Belgesi' olmadığı ortaya çıkmıştı.
Dündar'ın evi uydu fotoğraflarıyla incelenmiş ve yapı kayıt belgesi almadan villasına eklentiler yapmıştı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına yönelik harekete geçilmişti.
148 BİN LİRA CEZA KESİLDİ…
Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edilmişti.
Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alınmıştı.
Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderilmişti.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şunlara yer verilmişti:
"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.
Yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi.
Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.
Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Can Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi amacıyla villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Can Dündar'ın İstanbul'daki evinin adresine tebligat gönderildi. Tebligatta yıkımın 11 Haziran'a kadar yapılması istenmişti.
Kenan Gürbüz/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Irak'a ABD vatandaşı genelkurmay başkanı...
- Son dakika: MSB: PKK-YPG'li terörist yaralı yakalandı
- "Ekrem İmamoğlu maksadını aşmıştır"
- Başkan Erdoğan'dan anma mesajı
- Önüne geleni biçti! Mucize kurtuluş...
- "Hepsi Başkan Erdoğan'ın noktasına geldi"
- HDP'li ve DBP'li yöneticilere şok operasyon
- Bir provokasyon daha! Cami duvarına Bizans bayrağı
- Türkiye'deki siyahilerden ırkçılık yorumu
- CHP ve HDP kaos planında birleşti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?
- 6 Haziran korona tablosu: Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum!
- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?
- 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?
- Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?