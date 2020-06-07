Günlerdir bitmedi! 'Güle oynaya' yıkıma vatandaşlardan büyük tepki

Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil'in ve firari olarak aranan Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villalarının kaçak bölümlerinin yıkım işlemlerinin "Güle Oynaya" devam etmesine vatandaşlar tepkili.

Bodrum'un Bitez Mahallesi Aktur sitesinde Gazeteci Yılmaz Özdil'in deniz manzaralı villasının bir bölümünün kaçak olduğu tespit edilmişti.

10 GÜNDE YIKIMI TAMAMLAYAMADILAR…

Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği evininde 10 gündür yıkım işlemi sürüyor.

Yıkım işlemini yapan özel yapı firmasının ekipleri Yılmaz Özdil'in villasındaki yıkımın 10. Gününde villanın müştemilat kısmının yıkımını hala tamamlayamadılar. Bodrum Belediyesi ekiplerini ise yıkım çalışmalarını sadece ilk gün takip ettiği görüldü.

Yaşanan gelişmeleri izleyen vatandaşlar ise tepkilerini şöyle ifade ettiler:

"Bu evler sıradan bir vatandaşın olsa, kepçe ve dozerle yerle bir ederlerdi. CHP'li Bodrum belediyesi yıkım tiyatrosundan sonra çifte standardı ile gündemde. Belediye Özdil'in çatısındaki kiremitleri kırmadan sökmek için bayağı çaba göstermişti. Muğla Çevre Müdürlüğü devreye girmezse bu tiyatro günlerce devam eder"

Özdil'in imar affına başvurduğu söyleyerek yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti.

YIKIM KOMEDİSİNE DEVAM…

Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiği ortaya çıkan evinin kaçak bölümlerinin yıkımı ise 4 gündür devam ediyor. Ekiplerin hala villanın ahşap pergole ve çardak kısımlarını kestikleri görüldü.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi koordinesi ile yıkımına başlanan villanın 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümleri 4 gündür 6 işçi tarafından yıkılıyor.

Yapılan incelemelerin ardından, işgal edilen devlet arazileri ve kaçak olarak yapılan 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümlerinin hiçbirinin 'Yapı Kayıt Belgesi' olmadığı ortaya çıkmıştı.

Dündar'ın evi uydu fotoğraflarıyla incelenmiş ve yapı kayıt belgesi almadan villasına eklentiler yapmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına yönelik harekete geçilmişti.

148 BİN LİRA CEZA KESİLDİ…

Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edilmişti.

Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alınmıştı.

Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderilmişti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şunlara yer verilmişti:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi.

Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.

Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Can Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi amacıyla villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Can Dündar'ın İstanbul'daki evinin adresine tebligat gönderildi. Tebligatta yıkımın 11 Haziran'a kadar yapılması istenmişti.

Kenan Gürbüz/SABAH