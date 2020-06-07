07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de yanıtladı

Son dakika: Kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Çevre ve , A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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SON DAKİKA: KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HANGİ AŞAMADA? ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM A HABER'DE YANITLADI

çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve A Haber'de yanıtladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Riva deresine 37 ayrı noktada denetim yaptık. Cezalar kestik. Hukuki süreci de başlattık.

İBB'NİN HALİÇ ALGISI

94 yılından bugüne getirdiğimiz süreçte İstanbul'un yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Temizlenemez denen Haliç'i temizledik ve yüzülebilir bir hale getirdik. Haliç'te ne yaptıysak Türkiye'nin diğer yerlerinde de öyle çalışıyoruz.

81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ

Şu anda kadar 23 millet bahçesinin açılışını yaptık.

detaylar gelecek...

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