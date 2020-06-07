Kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de yanıtladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Riva deresine 37 ayrı noktada denetim yaptık. Cezalar kestik. Hukuki süreci de başlattık.

İBB'NİN HALİÇ ALGISI

94 yılından bugüne getirdiğimiz süreçte İstanbul'un yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Temizlenemez denen Haliç'i temizledik ve yüzülebilir bir hale getirdik. Haliç'te ne yaptıysak Türkiye'nin diğer yerlerinde de öyle çalışıyoruz.

81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ

Şu anda kadar 23 millet bahçesinin açılışını yaptık.

detaylar gelecek...