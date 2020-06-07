Son dakika: Kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de yanıtladı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Riva deresine 37 ayrı noktada denetim yaptık. Cezalar kestik. Hukuki süreci de başlattık.
İBB'NİN HALİÇ ALGISI
94 yılından bugüne getirdiğimiz süreçte İstanbul'un yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Temizlenemez denen Haliç'i temizledik ve yüzülebilir bir hale getirdik. Haliç'te ne yaptıysak Türkiye'nin diğer yerlerinde de öyle çalışıyoruz.
81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ
Şu anda kadar 23 millet bahçesinin açılışını yaptık.
detaylar gelecek...
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