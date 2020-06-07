Son dakika: Irak’ta Genelkurmay Başkanlığına ABD vatandaşı olan Korgeneral Abdulemir Yarullah getirildi
Son dakika haberine göre; Irak’ta, Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah atandı.Yarullah aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu açıkladı.
Irak resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanı olan Osman el-Ganimi'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine eski Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanı Abdulemir Yarullah getirildi.
Yeni Genelkurmay Başkanı Yarullah, aynı zamanda ABD vatandaşlığına sahip.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 7 Mayıs'ta göreve geldiğinden bu yana askeriyede bir dizi değişiklikler yaptı.
Eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde görevinden alınan General Abdulvahap Saadi'yi Terörle Mücadele Kurumu Başkanlığına atayan Kazımi, General Kasım Muhammed Muhammedavi'yi de Hava Kuvvetleri Komutanı yapmıştı.
Genelkurmay Başkanlığı görevini daha önce General Osman el-Ganimi yürütmüştü. Ganimi, halen hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.
Kaynak: AA
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