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Son dakika: Irak’ta Genelkurmay Başkanlığına ABD vatandaşı olan Korgeneral Abdulemir Yarullah getirildi

Son dakika haberine göre; Irak’ta, Genelkurmay Başkanlığına atandı.Yarullah aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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IRAK'A ABD VATANDAŞI GENELKURMAY BAŞKANI...

Irak resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanı olan Osman el-Ganimi'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine eski Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanı Abdulemir Yarullah getirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Yarullah, aynı zamanda ABD vatandaşlığına sahip.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 7 Mayıs'ta göreve geldiğinden bu yana askeriyede bir dizi değişiklikler yaptı.

Eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde görevinden alınan General Abdulvahap Saadi'yi Terörle Mücadele Kurumu Başkanlığına atayan Kazımi, General Kasım Muhammed Muhammedavi'yi de Hava Kuvvetleri Komutanı yapmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı görevini daha önce General Osman el-Ganimi yürütmüştü. Ganimi, halen hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

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