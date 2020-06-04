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Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım 6. gününde!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınarak, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemi 6'ncı günde de devam etti.
Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 12:36
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım 6. gününde!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım 6. gününde!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım 6. gününde!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım 6. gününde!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım 6. gününde!