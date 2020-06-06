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Yılmaz Özdil'in kaçak villasına ilk kepçe! Müştemilat duvarları yıkıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınarak, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemi, 8'nci gün de sürdü. İşçilerin hiltiyle kıramadığı müştemilat duvarları, kepçeyle yıkıldı. Depo ve kazan dairesinin ardından müştemilattaki yıkım çalışmaları tamamlandı.
Giriş Tarihi: 06.06.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 13:56
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