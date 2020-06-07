07 Haziran 2020, Pazar
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Türk Hava Yolları, Türk vatandaşları için 4. tahliye uçuşunu 8 Haziran'da yapacak

'nın (’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 8 Haziran'da özel sefer düzenleyeceği bildirildi. 'nin Toronto Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 8 Haziran Pazartesi yerel saatle 19.50'de THY tarafından Toronto-İstanbul özel seferi (TK6882) düzenlenecektir. Bu sefere yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet izni bulunanlar kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020
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TÜRK HAVA YOLLARI, TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN 4. TAHLİYE UÇUŞUNU 8 HAZİRAN'DA YAPACAK

Sefere katılmak isteyenlerin, 'nin internet sitesinden veya çağrı merkezinden en kısa zamanda bilet işlemi yaptırmaları istenen açıklamada, bu işlemlere dair THY'nin Toronto ofisi veya "yto.info@thy.com" adresinden iletişime geçilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uçuş günü, Kovid-19 belirtileri gösterenlerin veya öncesinde virüs tanısı konulmuş kişilerin uçağa alınmaları yolcu güvenliği bakımından mümkün olmayacaktır. 'ye varışta da 14 gün evde karantina uygulaması bulunmaktadır."

THY, ilki 8 Nisan, ikincisi de 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye seferleriyle 'dan Türkiye'ye toplam 484 Türk vatandaşının intikalini sağlamış, 4 Haziran'da gerçekleştirdiği 3. tahliye uçuşuyla da 349 yetişkin ve 15 bebek yolcunun intikalini sağlamıştı.

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