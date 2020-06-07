Türk Hava Yolları, Türk vatandaşları için 4. tahliye uçuşunu 8 Haziran'da yapacak

Sefere katılmak isteyenlerin, THY'nin internet sitesinden veya çağrı merkezinden en kısa zamanda bilet işlemi yaptırmaları istenen açıklamada, bu işlemlere dair THY'nin Toronto ofisi veya "yto.info@thy.com" adresinden iletişime geçilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uçuş günü, Kovid-19 belirtileri gösterenlerin veya öncesinde virüs tanısı konulmuş kişilerin uçağa alınmaları yolcu güvenliği bakımından mümkün olmayacaktır. Türkiye'ye varışta da 14 gün evde karantina uygulaması bulunmaktadır."

THY, ilki 8 Nisan, ikincisi de 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye seferleriyle Kanada'dan Türkiye'ye toplam 484 Türk vatandaşının intikalini sağlamış, 4 Haziran'da gerçekleştirdiği 3. tahliye uçuşuyla da 349 yetişkin ve 15 bebek yolcunun intikalini sağlamıştı.