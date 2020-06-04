THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?

Son dakika... THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışı uçuşlar durdurulmuştu. İç hat seferlerinin yeniden başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, yurt dışı uçuş seferleri oldu. THY tarafından tarih verilerek, ilk etapta hangi ülkelere uçuş yapılacağı açıklandı. Peki, THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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