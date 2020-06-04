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THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?

Son dakika... THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışı uçuşlar durdurulmuştu. İç hat seferlerinin yeniden başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, yurt dışı uçuş seferleri oldu. THY tarafından tarih verilerek, ilk etapta hangi ülkelere uçuş yapılacağı açıklandı. Peki, THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:35
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THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları (THY) tarafından yurt dışı uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Koronavirüsle mücadele kapsamında gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçen Türkiye'de iç hat seferleri başladı. Bu gelişmelerin ardından THY'nin yurt dışı sefer tarihi ve uçuşların yapılacağı ülkeler açıklandı. Peki, THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak? İşte son gelişmeler...

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THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Hava Yolları 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurdu.

İŞTE THY'NİN YURT DIŞI UÇUŞLARINI BAŞLATACAĞI 6 ÜLKE - VİDEO

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THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?

ALMANYA

Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg'dan Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman'a karşılıklı seferlere başlayacak.

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THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?

İSVİÇRE

İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel'den Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman'a karşılıklı seferlere başlayacak.

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THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?

AVUSTURYA

Avusturya'da Viyana ve Salzburg'dan Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman'a karşılıklı seferlere başlayacak.