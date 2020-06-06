THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları tarafından yurt dışı uçak seferlerinin başlayacağı tarih duyurulmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı. Yeni normalleşme sürecinde iç hat seferlerinin başlaması ile birlikte yurt dışı uçuşlarının tarihi merak ediliyor. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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