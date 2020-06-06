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Haberler Galeri THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları tarafından yurt dışı uçak seferlerinin başlayacağı tarih duyurulmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı. Yeni normalleşme sürecinde iç hat seferlerinin başlaması ile birlikte yurt dışı uçuşlarının tarihi merak ediliyor. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 12:40
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THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede büyük başarının gösterilmesinin ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. İç hat seferlerinin başlaması ile birlikt dış hat seferlerinin başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

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THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Hava Yolları 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.

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THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünyanın diğer ülkelerine kıyasla başarıyla atlatan Türkiye'nin "yeni normalleşme" çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktardı.

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THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alınarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını ve dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

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THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık."