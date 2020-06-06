Muğla’nın başı 800 metreyle dertte! Belediye aylardır bitiremedi!
Çin’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme sürecini yaşayan Türkiye’nin gözde tatil yeri Bodrum’un başı 800 metre ile dertte… Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin aylardır bitiremediği Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi’nin sürmesi tepkiye neden oldu. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberine ilişkin detaylar...
Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu açıldı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte dünya incisi Bodrum'un gündemi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitmeyen 800 metrelik düzenlemeyle çalkalanıyor.
Sabah sahil yürüyüşünü bile etkileyen ve aylardır bitmeyen Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin bir an önce bitmesini isteyen Bodrumlular sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor
Turizm sezonu başlamasına rağmen en gözde merkez sahilin inşaat ve malzeme ile dolu olması esnaf tarafından da protesto edilmeye başlandı.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH
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