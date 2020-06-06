06 Haziran 2020, Cumartesi
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Muğla’nın başı 800 metreyle dertte! Belediye aylardır bitiremedi!

’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme sürecini yaşayan ’nin gözde tatil yeri Bodrum’un başı 800 metre ile dertte… Büyükşehir Belediyesi’nin aylardır bitiremediği Bodrum Yat Limanı Altyapı ve ’nin sürmesi tepkiye neden oldu. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberine ilişkin detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020
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MUĞLA’NIN BAŞI 800 METREYLE DERTTE! BELEDİYE AYLARDIR BİTİREMEDİ!

'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu açıldı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte dünya incisi Bodrum'un gündemi Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitmeyen 800 metrelik düzenlemeyle çalkalanıyor.

Sabah sahil yürüyüşünü bile etkileyen ve aylardır bitmeyen Bodrum Yat Limanı Altyapı ve 'nin bir an önce bitmesini isteyen Bodrumlular sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor

Turizm sezonu başlamasına rağmen en gözde merkez sahilin inşaat ve malzeme ile dolu olması esnaf tarafından da protesto edilmeye başlandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

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