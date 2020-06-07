Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o fotoğrafı paylaşıp sitem etti: Rast gelmesin!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığını ifade etti. Bakan Koca paylaşımında, ''Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin!" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Galata Köprüsü'nde balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığını ana ilişkin bir fotoğraf paylaştı.
Koca paylaşımında, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış.Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin!" ifadelerini kullandı.
GALATA KÖPRÜSÜNDE bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar MASKESİZ, MESAFESİZ risk altındadır. RAST GELMESİN! pic.twitter.com/OYV0Jazdrh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020
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