07 Haziran 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o fotoğrafı paylaşıp sitem etti: Rast gelmesin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'ndeki balıkçıların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığını ifade etti. Bakan Koca paylaşımında, ''Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN O FOTOĞRAFI PAYLAŞIP SİTEM ETTİ: RAST GELMESİN!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 'nde balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığını ana ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

Koca paylaşımında, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış.Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin!" ifadelerini kullandı.

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