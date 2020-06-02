02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak! MEB detayları açıkladı

Saon dakika haberine göre , özel okulların 'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını açıkladı ve detayları paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR! MEB DETAYLARI AÇIKLADI

özel okulların 'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.

Uygulamanın ayrıntıları şu şekildedir:

15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak "en az üç hafta" olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir.

Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi;

Okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine,

Öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe,

Özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine,

Öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe,

Özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak, ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecekler.

Özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihleri resmî okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceği gibi; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesinin; "Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir." hükmü ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin; "Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir." hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından resmî okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapmaktadır.

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