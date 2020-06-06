Başkan Erdoğan: Yusufeli Barajı ekonomiye yılda 1,5 milyar TL katkı sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden,canlı bağlantı ile katıldığı; Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız. Yusufeli Barajı yılda Türkiye ekonomisine 1.5 milyar katkı sağlayacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu büyük değişimi kavrayamadığı için eser siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'deki köprünün son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı bize nasip oldu.

Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı hizmete sunduk. Dün Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı'ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir.

Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız.

"BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYACAK HİÇBİR ENGEL GÖRMÜYORUZ"

Bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz. Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarda Allah'ın lütfu olan suların topraklarından akıp gitmesini seyretmiştir. Tarım arazileri susuzluktan çatlarken, şehirler susuzluktan kavrulurken yağışta su her şeyi önüne alıp götürürken biz kendi insanımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyorduk. Baraj inşaası bu geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesinin sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisi baraj konusu olmuştu. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj üzerine kurmuştur. Erbakan Hoca'da da özel bir önemi vardır. 585 yeni baraj ilave ettik. 2003'ten öne ülkemiz toplam 105 adet hidroelektrik santrali inşa edebilmişti.18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha ülkemize kazandırdık. 228 gölet sayısına 329 adet daha ilave ettik. 89 içme suyu varken 247 ilave tesisi daha milletin hizmetine sunduk.

"SU BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR HAVZADIR"

Ülkemizde en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP bünyesindeki projelerin çok önemli bir bölümü bizim dönemimizde inşa edildi. GAP'ta sulanan arazi bölgesini yüzde 19'dan yüzde 53'e çıkardık, verimliliği artırdık. Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp dökme törenine şahitlik ediyoruz. 4'te 3'lük gerçekleşmeyi geride bırakıyoruz. Su bakımından çok önemli bir havzadır. 50 elektrik üretim tesisi faaliyet gösteriyor. Her biri devasa büyüklükteki baraj ve elektrik santralleri ülkemize hizmet veriyor.

"1.5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK"

540 megawatt kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı bu gerdanlığı imamesi durumundadır. 275 metre gövdesiyle 100 katlı binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlamanın yanında, Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan koruyacaktır. Barajla birlikte, yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve yeni Yusufeli İlçemiz inşa edildi. Burada adeta yepyeni hayat alanı kuruluyor. Kontrolüne gittiğimizde bu eser nadide ve dev bir eser.

"ARAZİLERİN VERİMİNİ ARTIRACAKTIR"

Hidroelektrik santral nedir, sulama nedir. Bunları gördüklerinde şaşıracaklarına inanıyorum. Dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Ülkemize bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Rize Merkez Güneysu ilçesi Taşlıdere Vadisi ıslahının hayırlı olmasını diliyorum.

9 meskun mahal ve 1000 dekar tarım alanı taşkın riskinden korunmuş oluyor. Bayburt Demirözü ise arazilerin verimini artıracaktır. Bir kez daha ülkemize eser kazandırma mücadelemizde yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

"ZOR AMA NETİCESİ GÜZEL"

Bugün bu törenle beraber Yusufeli İlçemizin ne duruma geldiğini söylemeden geçemem. Yusufeli'nden görüntüler verilseydi, çok daha isabetli olurdu. Yeni bir şehirleşme olayıyla hakikaten çok müstesna bir ilçe haline getirdik. Burası yeni Yusufeli. Adeta Yusufeli denize nazır oluyor. Peyzaj çalışmaları bittiği anda burası bir başka güzel olacak. Ağaçlandırma çalışmaları başlamış vaziyette. Yusufeli Barajı 7 yılda kendini finanse ediyor. Yılda 1.5 milyar lira bütçemize katkı sağlayacak. Yatırım olarak fizibl bir yatırım. Zor ama neticesi güzel."

BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, 6 Haziran'da gövde betonuna başlama tarihi itibarı ile 22 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 3 milyon metreküplük kısmını dökeceğiz ve gövde inşaatının yaklaşık yüzde 75'ini tamamlamış olacağız. Beton döküm merasimimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle iştirak edecek." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı ve HES'in temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer gövde kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacağına dikkati çekti.

"2,5 MİLYON KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANACAK"

Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacağını ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini belirten Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak." bilgisini verdi.

Bakan Pakdemirli, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajlardan Deriner'de 100, Borkça'da 43 ve Muratlı'da 17 olmak üzere toplamda 160 megavat ilave kapasite artışı sağlayacak olan Yusufeli Barajı'nın, Çoruh Nehri'nden kaynaklanan taşkın riskini azaltacağını ve buradaki barajların işletme ömrünü uzatacağını bildirdi.

112 BİN 600 DEKAR ARAZİ MODERN SULAMAYA KAVUŞACAK

Öte yandan inşaatı tamamlanan ve 239 milyon liraya mal olan Bayburt Demirözü sulama tesisini de hizmete açacaklarını kaydeden Pakdemirli, "Projeyle 18 yerleşim yerinde 112 bin 600 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacak." dedi.

Pakdemirli, bu sayede 11 bin 260 kişiye doğrudan istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacağına işaret etti.

TAŞLIDERE VADİSİ ISLAHI 5. KISIM PROJESİ AÇILIYOR

Pakdemirli, Rize'nin taşkınlar açısından riskli bir il olduğunu ve bu nedenle "Rize Merkez ve Güneysu ilçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım" projesini 123 milyon lira yatırım bedeliyle tamamladıklarını ve açılışını yapacaklarını da kaydetti.

Projenin içerdiği "geçirgen tersip bentleri" ile Türkiye için örnek olacağını ve ilk kez burada uygulandığını belirten Pakdemirli, "Proje sayesinde yağış esnasında sürüklenen iri kayalar, ağaç, dal ve kökler bentlerin ızgaralarında tuzaklanacak, mansabında yer alan köprü ve menfezlerin tıkanması engellenecek. Böylelikle 9 meskun mahal ve 1000 dekar tarım alanı taşkın riskinden korunacak." değerlendirmesinde bulundu.