Son dakika: MSB duyurdu: PKK/YPG'nin, Rasulayn'daki bombalı saldırısında 8 sivil yaralandı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı" denildi.
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