06 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: PKK/YPG'nin, Rasulayn'daki bombalı saldırısında 8 sivil yaralandı

Son dakika haberine göre , terör örgütü /'nin Rasulayn'daki pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020
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RASULAYN'DA BOMBALI SALDIRI: 8 SİVİL YARALANDI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı" denildi.

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