06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Hakkari'de PKK'ya darbe: 20 adet EYP imha edildi

Son dakika: Hakkari'de PKK'ya darbe: 20 adet EYP imha edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2020 16:45
Güncelleme:06.06.2020 16:48
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından tuzaklanmış 20 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkari-Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkari-Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi" denildi.



Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu çelişkisi
Kılıçdaroğlu'nun "Enis Berberoğlu" çelişkisi
Güvenlik güçlerine hain pusu!
Güvenlik güçlerine hain pusu!
Başkan Erdoğan açıkladı! Ekonomiye dev katkı
Başkan Erdoğan açıkladı! Ekonomiye dev katkı
Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da başlıyor
Yusufeli Barajı'nda tarihi gün!
Yusufeli Barajı'nda tarihi gün!
Kritik düzenleme hazır! Gözler AK Parti'de...
Kritik düzenleme hazır! Gözler AK Parti'de...
2,5 ay sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu!
2,5 ay sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu!
Koronavirüste 2. dalga gelir mi?
Koronavirüste 2. dalga gelir mi?
Bakan Akar'dan flaş terhis ve celp açıklaması
Bakan Akar'dan flaş terhis ve celp açıklaması
CHP’li Tunç Soyer’den skandal atama!
CHP’li Tunç Soyer’den skandal atama!
Avukat Metehan Özkan kaçak villaların hukuk boyutunu değerlendirdi
Avukat Metehan Özkan kaçak villaların hukuk boyutunu değerlendirdi
İşte Yılmaz Özdil ve Can Dündar'ın kaçak villalarının gerçekleri
İşte Yılmaz Özdil ve Can Dündar'ın kaçak villalarının gerçekleri
Daha Fazla Video Göster