06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama! Vatandaş isyan etti

Son dakika: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama! Vatandaş isyan etti

Son dakika haberine göre Kabataş-Bağcılar hattında nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA

Bağcılar-Kabataş hattında gelen nedeniyle Çapa ve Cevizlibağ durakları arasında sefer yapılamıyor.

Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar durakları arasında seferlerin devam ettiği tramvay hattında Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Topkapı durağında arızanın giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan arıza olduğu için tramvay içerisindeki vatandaşlar otobüs duraklarına yönlendiriliyor. Arıza olduğunu bilmeden tramvay durağına gelen vatandaşlar ise geri dönüyor.

Yolculardan Muhammed Şakir, "Çapa'dan yürüdük geldik. Zeytinburnu'na gidiyorum biraz daha bekleyeceğim. Eğer ki düzelmezse yine gideriz. Maskeyle biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA