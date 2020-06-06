Son dakika: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama! Vatandaş isyan etti
Son dakika haberine göre Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor.
Bağcılar-Kabataş tramvay hattında gelen teknik arıza nedeniyle Çapa ve Cevizlibağ durakları arasında sefer yapılamıyor.
Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar durakları arasında seferlerin devam ettiği tramvay hattında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Topkapı durağında arızanın giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Öte yandan arıza olduğu için tramvay içerisindeki vatandaşlar otobüs duraklarına yönlendiriliyor. Arıza olduğunu bilmeden tramvay durağına gelen vatandaşlar ise geri dönüyor.
Yolculardan Muhammed Şakir, "Çapa'dan yürüdük geldik. Zeytinburnu'na gidiyorum biraz daha bekleyeceğim. Eğer ki düzelmezse yine gideriz. Maskeyle biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.
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