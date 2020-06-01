01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Hepsi imha edildi

MSB: kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü ’ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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MSB DUYURDU: HEPSİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü 'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi. Komandoların icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK'lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirmeyi sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Irak kuzeyi Metina bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 53 adet mayın, 1 adet savunma el bombası, 2 adet 40 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi." denildi.

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