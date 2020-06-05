05 Haziran 2020, Cuma
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HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi!

TBMMde cezası kesinleşen 'li , 'li ve 'nın milletvekilliği dün düşürülmüştü. HDP'li vekillerin aralarında bulunduğu bir grup kararı protesto etmek için Kızılay Meydanı'na yürümek istedi. Valilik izni olmaması nedeniyle geçişe izin verilmeyince HDP'liler ile polisler arasında arbede yaşandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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HDP'Lİ VEKİLLERİN PROVOKASYONUNA POLİS GEÇİT VERMEDİ!

milletvekilleri, 'li ile HDP'li ve 'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi.

'den Güvenpark'a yürümeye çalışan HDP milletvekillerini, önünde polis durdurdu.

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POLİS ENGELİNE TAKILDILAR!

Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.



HDP'DEN SKANDAL SAVUNMA!

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, burada yaptığı açıklamada, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini eleştirdi.

Kararın, yargı süreci tamamlanmadan alındığını savunan Oluç, "Hukuksuz, 'yı çiğneyen bir adım atılmıştır." dedi.

Milletvekilleri, açıklamanın ardından Meclise döndü.

Son dakika: Vekilliği düşen HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları ve CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı SON DAKİKA: VEKİLLİĞİ DÜŞEN HDP'Lİ LEYLA GÜVEN İLE MUSA FARİSOĞULLARI VE CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU TUTUKLANDI
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