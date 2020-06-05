HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi!
TBMMde cezası kesinleşen CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği dün düşürülmüştü. HDP'li vekillerin aralarında bulunduğu bir grup kararı protesto etmek için Kızılay Meydanı'na yürümek istedi. Valilik izni olmaması nedeniyle geçişe izin verilmeyince HDP'liler ile polisler arasında arbede yaşandı.
HDP milletvekilleri, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi.
TBMM'den Güvenpark'a yürümeye çalışan HDP milletvekillerini, Milli Eğitim Bakanlığı önünde polis durdurdu.
POLİS ENGELİNE TAKILDILAR!
Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.
HDP'DEN SKANDAL SAVUNMA!
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, burada yaptığı açıklamada, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini eleştirdi.
Kararın, yargı süreci tamamlanmadan alındığını savunan Oluç, "Hukuksuz, Anayasa'yı çiğneyen bir adım atılmıştır." dedi.
Milletvekilleri, açıklamanın ardından Meclise döndü.
SON DAKİKA: VEKİLLİĞİ DÜŞEN HDP'Lİ LEYLA GÜVEN İLE MUSA FARİSOĞULLARI VE CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU TUTUKLANDI
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