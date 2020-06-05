05 Haziran 2020, Cuma
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Yerli otomobilde önemli gelişme! İnşaatı başlıyor

Türkiye'nin gurur projelerinin başında gelen yerli otomobilde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden kurulması planlanan Türkiye'nin yerli otomobili fabrikasının inşaatı başlıyor. , dere ıslahından kamulaştırmaya kadar 60 milyon liralık bir desteğe hazır olduklarını söyledi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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YERLİ OTOMOBİLDE ÖNEMLİ GELİŞME! İNŞAATI BAŞLIYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile bir toplantı yaptığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikanın kısa sürede
temelinin atılacağının müjdesini verdi.

"PLAN VE KARAR NOKTASINDA SIKINTIMIZ YOK"
imar ekibinden BUSKİ genel müdürüne, Tarım ve , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin her bulunduğu toplantının ekran üzerinden 2 saat sürdüğünü belirten Aktaş, "Fabrikanın zemin çalışmalarından su ihtiyacına, yol çalışmalarından kamulaştırmaya kadar bir çok konu ele alındı. Yaklaşık 40 milyon liralık dere ıslahı var. Plan ve karar noktasında sıkıntımız yok. Her türlü desteği vereceğiz. Hemen yapılması gereken birkaç konu var. fabrikanın hayata geçene kadar bağlantı yolu ilave var. kamulaştırma var. Yapımıyla beraber 60 milyon liralık bir iş. Ana akslar, köprülü kavşak yol Ulaştırma Bakanlığına ait. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu da çıktı" dedi.

Son dakika: Yerli otomobilde yeni gelişme! SON DAKİKA: YERLİ OTOMOBİLDE YENİ GELİŞME!

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