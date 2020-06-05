HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi! Arbede yaşandı |Video

TBMMde cezası kesinleşen CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği dün düşürülmüştü. HDP'li vekillerin aralarında bulunduğu bir grup kararı protesto etmek için Kızılay Meydanı'na yürümek istedi. Valilik izni olmaması nedeniyle geçişe izin verilmeyince HDP'liler ile polisler arasında arbede yaşandı.