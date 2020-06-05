05 Haziran 2020, Cuma
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CHP'li Yıldırım Kaya, protesto adı altında Meclis'te milletin emanetini parçalamaya çalıştı

’li ve ’li vekiller, CHP’li ve HDP'li ve ’nın vekilliğinin düşürülmesi sonrası 'te başlatmıştı. Bu sırada çekilen ve ortaya çıkan görüntülerde CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın vatandaşın vergileri ile alınan Meclis'teki sıraları adeta parçalamaya çalışması ise büyük tepkiye neden oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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MİLLETİN EMANETİNE İHANET! CHP'Lİ VEKİL TEPKİ ÇEKTİ

Dün 'li ve 'li ve 'nın vekilliklerinin düşürülmesinin ardından 'te bazı CHP'li ve HDP'li vekiller gösterisi yapmıştı.

CHP'li Yıldırım Kaya, protesto adı altında Meclis'te milletin emanetini parçalamaya çalıştı CHP'Lİ YILDIRIM KAYA, PROTESTO ADI ALTINDA MECLİS'TE MİLLETİN EMANETİNİ PARÇALAMAYA ÇALIŞTI

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu protesto sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın tavrı ise büyük tepki çekti.

AK PARTİLİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Çekilen görüntülerde meclisteki sıraya kırarcasına vuran, çekmece bölümüne zarar vermek için dakikalar boyunca uğraşan Kaya'ya AK Partili vekillerin tepki gösterdiği görülüyor.

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