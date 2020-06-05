CHP'li Yıldırım Kaya, protesto adı altında Meclis'te milletin emanetini parçalamaya çalıştı
CHP’li ve HDP’li vekiller, CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'te protesto başlatmıştı. Bu sırada çekilen ve ortaya çıkan görüntülerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın vatandaşın vergileri ile alınan Meclis'teki sıraları adeta parçalamaya çalışması ise büyük tepkiye neden oldu.
Dün CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesinin ardından Meclis'te bazı CHP'li ve HDP'li vekiller protesto gösterisi yapmıştı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Bu protesto sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın tavrı ise büyük tepki çekti.
AK PARTİLİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ
Çekilen görüntülerde meclisteki sıraya kırarcasına vuran, çekmece bölümüne zarar vermek için dakikalar boyunca uğraşan Kaya'ya AK Partili vekillerin tepki gösterdiği görülüyor.
SON DAKİKA: VEKİLLİĞİ DÜŞEN HDP'Lİ LEYLA GÜVEN İLE MUSA FARİSOĞULLARI VE CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU TUTUKLANDI
SON DAKİKA: İŞTE ENİS BERBEROĞLU’NUN MİLLETVEKİLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ NEDEN OLAN SÜREÇ! CAN DÜNDAR İFŞA ETMİŞTİ
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 18 yaş altı saat kaçta dışarı çıkacak?
- O görüntülere inceleme başlatıldı!
- Sağlık turizminin gözdesi olacak!
- YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- Başkan Erdoğan: Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi
- YKS’ye girecekler dikkat! Çok önemli duyuru
- 3 ilde FETÖ-PDY'ye operasyon!
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
- Vekilliği düşen 3 isim tutuklandı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?
- ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?