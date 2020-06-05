05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi

Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım." dedi. Erdoğan, "2,5 ay aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." mesajını verdi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İPTAL EDİLDİ

Başkan Erdoğan,Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm 'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı." dedi.

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Erdoğan, " Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. " mesajını verdi.

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"KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRDİK"


Başkan Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti." açıklamasını yaptı.

"VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTIYA DÜŞMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI"

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

"MASKE-MESAFE-TEMİZLİK..."

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."


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