Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı
Son dakika haberleri... Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu İstanbul’daki evinde gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Enis Berberoğlu, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İki HDP'li vekil ile birlikte Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı sebebiyle İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Berberoğlu Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Adliyeye getirilen Berberoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.
Berberoğlu hakkındaki karar kesinleşmişti.
VEKİLLİĞİ DÜŞMÜŞTÜ
HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.
Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.
Nazif KARAMAN / SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son kamuoyu araştırması A Haber'de... Bu Pazar seçim olsa kim kazanır?
- Libya Dışişleri Bakanı Sözcüsü A Haber’de müjdeyi verdi ve Türkiye’ye teşekkür etti
- CHP ve HDP'ye tepki
- Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
- CHP'li İBB tanesi 1 TL olan maskeyi 2,89 TL'ye alırken, Ümraniye Belediyesi maskeyi 0,65 TL'ye alıyor
- 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Uyanık olalım
- Dr. Doğu Perinçek, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi
- Floyd'u öldüren 4 polisten 3'ü için kefalet belirlendi
- HDP'li Eminoğlu gözaltına alındı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?