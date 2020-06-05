05 Haziran 2020, Cuma
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Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı

Son dakika haberleri... Milletvekilliği düşürülen ’li ’daki evinde gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Enis Berberoğlu, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU TUTUKLANDI

İki HDP'li vekil ile birlikte Milletvekilliği düşürülen 'li hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı sebebiyle 'daki evinde gözaltına alındı. Berberoğlu Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Adliyeye getirilen Berberoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.
Berberoğlu hakkındaki karar kesinleşmişti.

VEKİLLİĞİ DÜŞMÜŞTÜ

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

Nazif KARAMAN / SABAH

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