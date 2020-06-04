04 Haziran 2020, Perşembe
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CHP’li milletvekillerin Meclis’te taktıkları ve Atatürk’ün imzasının bulunduğu maskeler çöpe atıldı

’li milletvekillerin; Meclis’te taktıkları ve Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu imzasının bulunduğu kırmızı maskelerin Meclis’te çöpe atıldığı öğrenildi. CHP Atila Sertel, “Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar” ifadelerini kullanmıştı. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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CHP’Lİ VEKİLLER ATATÜRK İMZALI MASKELERİ ÇÖPE ATTI!

, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran 2020 tarihinde Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ; MECLİS'TE TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK İMZALI KIRMIZI MASKE TAKTI

'li vekiller; CHP 'in dağıttığı 'nin yaptırdığı bir yanında imzası, diğer yanında ise Türk bayrağının yer aldığı kırmızı maskeleri taktı.

TURAN: "ÜZERİNDE BAYRAĞIMIZIN VE ATATÜRK İMZASININ BULUNDUĞU ÇÖPE ATILACAK BİR MATERYAL ÜRETMEK HANGİ ZEKANIN ÜRÜNÜ?"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili ; CHP milletvekillerinin taktığı kırmızı maskenin naylondan yapıldığını belirterek, "Tüm CHP milletvekilleri 'Nefes alamıyoruz kardeşim' diyerek çıkartıp attı. İnanmazsanız açın TV'yi. Ayrıca üzerinde bayrağımızın ve Atatürk imzasının bulunduğu çöpe atılacak bir materyal üretmek hangi zekanın ürünü?! Çöpe atmasa çerçeveletecekler mi!" ifadeleri kullanmıştı.

SERTEL: "AKLI BAŞINDA OLAN HİÇ KİMSE ÜZERİNDE BAYRAK VE ATATÜRK İMZASI OLAN MASKEYİ ÇÖPE ATMAZ"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de; Bülent Turan'ın söz konusu açıklaması eleştirmiş ve "(Bülent Turan) twett atmış ve maskenin çöpe atılacağından söz etmiş. Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar" iddiasında bulunmuştu.

Atilla Sertel'in; Meclis'te takılan ve Türk bayrağı ile Kemal Atatürk imzasının bulunduğu kırmızı maskelerin çöpe atılmasına ilişkin nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor.

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