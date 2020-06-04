Başkan Erdoğan Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti! Dramı Türkiye'yi ağlatmıştı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Voleybolcu Meltem Çetin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. İstanbul’daki evinde 6 yıl önce başını duvara çarpınca yatalak kalan 22 yaşındaki voleybolcu Meltem Çetin’in dramı tüm Türkiye’yi ağlatmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
"YAKINDAN TAKİP EDİYORUM" MESAJI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde video konferans yoluyla gençlere hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yatalak kalan 22 yaşındaki voleybolcu Meltem Çetin'i de unutmamıştı. Başkan Erdoğan, "Yakından takip ediyorum" mesajı vermişti.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:
"Genç yaşta maalesef bir kaza neticesinde şu anda sakat durumda olan Meltem kardeşimize yine Allah'tan şifalar diliyorum. Meltem'i yakından takip ediyorum ve yarından itibaren Ankara'da tedavisine ayrıca devam edeceğiz. "Rabbim Meltem kızımıza da şifalar versin" temennisinde bulunuyorum. Annesi ile görüşmelerimi yaptım ve takibini başta doktorum olmak üzere hepsi yakından takip ediyorlar."
MELTEM'E HAYAT OPERASYONU
Voleybolda ve öğrenim gördüğü Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi'ndeki başarısıyla dikkat çeken Meltem Çetin, 16 yaşındayken evinde dengesini kaybedince başını kolona çarptı ve beyin travması geçirdi. 6 yıldır yatalak kalan talihsiz Meltem bütün duyu organlarını kaybetti. Sadece konuşabilen Meltem, geçen perşembe 3'üncü kez ameliyat edildi. SABAH'ta "Meltem'e Hayat Operasyonu" başlığıyla manşet olan Meltem'e dün çok önemli destekler geldi. Anne Türkan Çetin'i ilk olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ aradı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmiş olsun telefonu açtı.
Anne ile konuşan Bakan Kasapoğlu, kızının yeniden sağlığına kavuşması için yıllardır çaba harcayan anneye, "Meltem'in geçirdiği talihsiz kazadan maalesef çok geç haberimiz oldu. Bundan sonrası için ne gerekiyorsa yapılacak. Gerekli olan destek sağlanacak. Moralinizi bozmayın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Meltem'e en büyük geçmiş olsun dileği ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peş peşe gelen telefonlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden anne Türkan Çetin, o anları paylaştı. Türkan Çetin, "Önce Voleybol Federasyonu Başkanımız aradı. Daha sonra Spor Bakanımız aradı ve Meltem'in sağlık durumunu sordu. Son gelen telefon ise adeta bizi şok etti. Arayan Cumhurbaşkanımızdı. Önce geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kazanın nasıl olduğunu sordu, ben de anlattım. Daha sonra bana, 'Endişe etmeyin. Ne gerekiyorsa organize edeceğiz. Gereken neyse yapılacak. Merak etmeyin.' dedi. Allah ondan razı olsun. İnanın şaşkınım. İnşallah kızım bir an önce sağlığına kavuşur." diye konuştu.
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