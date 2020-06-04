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FETÖ’nün kozmik avukatı Akerke Abdykalykova Onat, Barış Terkoğlu’nu da ziyaret etmiş!

’da şehit edilen Milli İstihbarat Teşkilatı () mensuplarını ve ailelerini ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Oda ’ı geçtiğimiz günlerde cezaevinde esrarengiz şekilde ziyarete gelen şüphelisi avukat ’ın bu kez aynı soruşturmada tutuklanan ’nu da ziyaret ettiği ortaya çıktı. İşte Sabah'tan Abdurrahman Şimşek özel haberi...

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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FETÖ’NÜN KOZMİK AVUKATI TERKOĞLU’NU DA ZİYARET ETMİŞ!
'da şehit edilen mensuplarının ifşa edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 Mart günü ifadeye çağrılan Oda 'ın aynı gün tutuklanıp cezaevine girdikten 1 gün sonra yani 7 Mart 2020 günü ilginç bir ziyaretçisinin olduğu ortaya çıkmıştı.

Pehlivan'ın 'daki operasyonu kapsamında gözaltına alınıp bir süre tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen avukat FETÖ şüphelisi avukat tarafından ziyaret edildiği belirlenmişti.

Ziyaretin 15:15'te başladığı ve yaklaşık 10 dakika sürdüğü kayıtlara geçmişti. Pehlivan ziyareti yalanlayamamıştı.

KOZMİK AVUKAT TERKOĞLU'NA DA GİTMİŞ

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in Kozmik avukat ile ilgili kritik bir bilgi daha ortaya çıktı. Aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınması ardından tutuklanan Oda TV Sorumlu Haber Müdürü 'nun da Akelke Onat tarafından cezaevinde ziyaret edildiği belirlendi.

FETÖ soruşturması geçiren bir avukatın 'FETÖ ile mücadele' ettiklerini sürekli iddia eden iki ODA TV'ciyi de ziyaret etmesi 'garip' olarak karşılandı.

FETÖ'DEN TUTUKLANDI

'FETÖ/ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan 3 Ekim 2019 günü gözaltına alınan Avukat Onat'ın adli merciler tarafından tutuklandığı, hakkındaki soruşturma süren Onat'ın geçtiğimiz günlerde tahliye edildiği öğrenilmişti.
Onat'ın 'FETÖ'ye üye olmak' dolayı aranan bir şahsın yakalandığı evin sahibini yönlendirmesi, FETÖ aktif çatı davası ile ilgili olarak avukatlar ve basın ayağı ile ilgili olarak görüşmeler tertip etmesi, FETÖ aktif çatı davası şüphelilerinden birinin pasaportu ile ilgili olarak yönlendirmede bulunması, ayrıca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı cezaevinde bulunan şahıslara para yatırılması eylemlerine karıştığı belirlenmişti.

EŞİ DE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Ayrıca Akelke Onat'ın eşi olan isimli şahıs ile birlikte cezaevinde bulunan FETÖ üyeleri ve yakınlarına maddi destek sağladığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Konya'da Akelke Onat'ın esnaf olan eşi Fatih Onat'ın da eşi ile birlikte FETÖ operasyonunda gözaltına alındığı biliniyor.

(Abdurrahman ŞİMŞEK/SABAH)

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