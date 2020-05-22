Oda TV avukatlarının FETÖ sicilleri kabarık çıktı
Libya’da şehit olan MİT mensuplarını ifşa eden Oda TV çalışanları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun avukatlığını yapan isimlerin, FETÖ’nün finans ayağının çok kritik isimleri olan işadamlarını da savunduğu ortaya çıktı. Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Kâzım Yiğit Akalan isimli bu avukatların savundukları kişiler arasında TUSKON sanıkları ile ünlü FETÖ sanıkları Kavurmacı ve Kavuk aileleri bulunuyor.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Libya'da şehit olan MİT mensuplarını ifşa eden ODA TV çalışanları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan isimlerin, aralarında TUSKON üyelerinin de bulunduğu ünlü FETÖ'cü işadamlarının avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.
FETÖ SANIKLARININ AVUKATLIKLARINI YAPTILAR
Pehlivan ve Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz'ün Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ile Bank Asya'yı 7,4 milyon finanse eden Zekeriya Mete'nin vekilliğini üstlendiği belirlendi. Pehlivan ve Terkoğlu'nun diğer iki avukatı olan Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın da yine FETÖ'cü işadamlarının avukatlığını yaptığı anlaşıldı.
Günel'in avukatlığını yaptığı meşhur FETÖ sanıkları şunlar: TAYAŞ Gıda'nın patronu Kazım Taycı ve Akfa Holding sahipleri Fatih ile Ferhat Aktaş. Kâzım Yiğit Akalın ise yine FETÖ'nün finans ayağının önemli isimleri olan Aydınlı Grup patronu Mustafa Şevki Kavurmacı ve ünlü tekstilci Bünyamin Gülçek'in avukatlığını yaptı
Her fırsatta yalnızca 'Ergenekon sanıklarının davalarının sanıklarının vekilliğini üstlendiklerini öne süren ve böylece kendilerini FETÖ karşıtı gibi sembolleştirmeye çalışan bu üç avukatın müdafiliklerini yaptıkları FETÖ'cü isimler deşifre oldu.
Mehmet Şevki Kavurmacı
FETÖ'CÜ KAVUK VE AİLESİNİN AVUKATI
Oda TV'nin avukatlığını yapan Avukat Hüseyin Ersöz'ün İzmir'deki FETÖ'nün 'Babalar Grubu'ndan oldukları ortaya çıkan işadamı Abdullah Kavuk ve ailesinin avukatı olduğu belirlendi. Ersöz'ün bu dosyaya Kâzım Yiğit Akalın ile birlikte girdiği öğrenildi. Yine Ersöz, FETÖ'nün Dünya Pazarlama dosyasında sanıklar; Nurfan Kartal, Sefa Uysal, Müfit Salman, Hüseyin Gün, İhsan Eren ve Metin Erdoğan'ın avukatlığını yaptı.
Ömer Faruk Kavurmacı
KAVURMACI'YI SAVUNDU
Ersöz aynı zamanda Kazım Yiğit Akalın ile birlikte TUSKON davasında yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatlığını da üstlenmiş. Kazım Yiğit Akalın aynı zamanda, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı haricinde Kavurmacı ailesinden Mustafa Şevki Kavurmacı'nın avukatlığını yaptı. Ersöz bu ailenin davası ile ilgili yazarı olduğu Oda Tv'de de çok sayıda yazı kaleme almış. Yazılarda Aydınlı Grup kayyumlarının eleştirilmesi dikkat çekiyor.
Kazım Yiğit Akalın
TUSKON'DA YİNE ERSÖZ!
Hüseyin Ersöz'ün ayrıca, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olan TUSKON'la ilgili davanın sanığı Semih Sadır'ın da avukatlığını yaptığı öğrenildi. Ersöz, ayrıca FETÖ'den yargılanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'yi de gözaltına alındıktan sonra sorgu aşamasında savundu. Zekeriya Mete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırılarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Davanın iddianamesinde Mete'nin bu cürmü, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Hüseyin Ersöz
FETÖ'CÜ AKFA HOLDİNG'İN AVUKATI AKALIN
Avukat Kâzım Yiğit Akalın, Hüseyin Ersöz ile girdiği davaların yanı sıra, FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih ve Ferhat Aktaş'ın avukatlığını yaptı. Akalın'a bu dosyada avukat Serkan Günel'in eşlik ettiği belirlendi. Akalın aynı zamanda, FETÖ'den yargılanan tekstilci işadamları Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in de avukatı… 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenen Bünyamin Gülçek'in Çerkezköy'deki fabrikasında gizli bir oda içerisinde kasa bulunmuş, kasadan 4.6 milyon lira çıkmıştı. Akalın aynı zamanda İzmir'de görülen FETÖ'nün 'Babalar Grubu'ndan oldukları ortaya çıkan Abdullah Kavuk ve ailesi hakkındaki FETÖ davasının avukatlarından biri...
FETÖ SANIĞI TAYCI'NIN AVUKATI
Avukat Serkan Günel ise, FETÖ'nün Borsa İstanbul'daki yapılmasıyla ilgili davada şüpheli Mustafa Baltacı'nın avukatlığı üstlendi. Günel aynı zamanda, FETÖ'nün iş adamları yapılanması TUSKON'dan Mehmet Zenginer'in de bir dönem avukatlığını yaptı. Serkan Günel'in ayrıca TAYAŞ Gıda'nın FETÖ'den yargılanan patronu Kazım Taycı'nın da avukatlığını yaptı. Taycı, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınmıştı. Taycı, Mete'nin yardımcısıydı...
Serkan Günel
Zekeriya Mete
İŞTE ERSÖZ'ÜN KAYYUMLAR HAKKINDAKİ YAZILARI
Pehlivan ve Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz'ün Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ile Bank Asya'yı 7,4 milyon finanse eden Zekeriya Mete'nin vekilliğini üstlendiği belirlendi. Pehlivan ve Terkoğlu'nun diğer iki avukatı olan Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın da yine FETÖ'cü işadamlarının avukatlığını yaptığı anlaşılmıştı:
Hüseyin Ersöz'ün ayrıca, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olan TUSKON'la ilgili davanın sanığı Semih Sadır'ın da avukatlığını yaptığı öğrenilmişti.
İşte Ersöz'ün kayyumlar hakkındaki yazıları...
Atakan IRMAK / SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 'Camide müzik' skandalının detayları belli oldu!
- Yılmaz Özdil’e mahkemeden çifte ret!
- Yeni atanan öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı...
- Banu Özdemir'e CHP sahip çıktı!
- İçişleri'nden 'Seyahat İzin Belgesi' açıklaması
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 27 Mayıs'ta açılıyor
- Bakan Çavuşoğlu, Di Maio ile görüştü
- Bahçeli'den camiden müzik skandalına sert tepki
- Fazilet durağı gerçeği ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?
- Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?
- Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
- Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?
- 500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...
- CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?