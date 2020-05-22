Oda TV avukatlarının FETÖ sicilleri kabarık çıktı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Libya'da şehit olan MİT mensuplarını ifşa eden ODA TV çalışanları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan isimlerin, aralarında TUSKON üyelerinin de bulunduğu ünlü FETÖ'cü işadamlarının avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

FETÖ SANIKLARININ AVUKATLIKLARINI YAPTILAR

Pehlivan ve Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz'ün Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ile Bank Asya'yı 7,4 milyon finanse eden Zekeriya Mete'nin vekilliğini üstlendiği belirlendi. Pehlivan ve Terkoğlu'nun diğer iki avukatı olan Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın da yine FETÖ'cü işadamlarının avukatlığını yaptığı anlaşıldı.

Günel'in avukatlığını yaptığı meşhur FETÖ sanıkları şunlar: TAYAŞ Gıda'nın patronu Kazım Taycı ve Akfa Holding sahipleri Fatih ile Ferhat Aktaş. Kâzım Yiğit Akalın ise yine FETÖ'nün finans ayağının önemli isimleri olan Aydınlı Grup patronu Mustafa Şevki Kavurmacı ve ünlü tekstilci Bünyamin Gülçek'in avukatlığını yaptı

Her fırsatta yalnızca 'Ergenekon sanıklarının davalarının sanıklarının vekilliğini üstlendiklerini öne süren ve böylece kendilerini FETÖ karşıtı gibi sembolleştirmeye çalışan bu üç avukatın müdafiliklerini yaptıkları FETÖ'cü isimler deşifre oldu.

Mehmet Şevki Kavurmacı

FETÖ'CÜ KAVUK VE AİLESİNİN AVUKATI

Oda TV'nin avukatlığını yapan Avukat Hüseyin Ersöz'ün İzmir'deki FETÖ'nün 'Babalar Grubu'ndan oldukları ortaya çıkan işadamı Abdullah Kavuk ve ailesinin avukatı olduğu belirlendi. Ersöz'ün bu dosyaya Kâzım Yiğit Akalın ile birlikte girdiği öğrenildi. Yine Ersöz, FETÖ'nün Dünya Pazarlama dosyasında sanıklar; Nurfan Kartal, Sefa Uysal, Müfit Salman, Hüseyin Gün, İhsan Eren ve Metin Erdoğan'ın avukatlığını yaptı.

Ömer Faruk Kavurmacı



KAVURMACI'YI SAVUNDU

Ersöz aynı zamanda Kazım Yiğit Akalın ile birlikte TUSKON davasında yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatlığını da üstlenmiş. Kazım Yiğit Akalın aynı zamanda, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı haricinde Kavurmacı ailesinden Mustafa Şevki Kavurmacı'nın avukatlığını yaptı. Ersöz bu ailenin davası ile ilgili yazarı olduğu Oda Tv'de de çok sayıda yazı kaleme almış. Yazılarda Aydınlı Grup kayyumlarının eleştirilmesi dikkat çekiyor.

Kazım Yiğit Akalın

TUSKON'DA YİNE ERSÖZ!

Hüseyin Ersöz'ün ayrıca, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olan TUSKON'la ilgili davanın sanığı Semih Sadır'ın da avukatlığını yaptığı öğrenildi. Ersöz, ayrıca FETÖ'den yargılanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'yi de gözaltına alındıktan sonra sorgu aşamasında savundu. Zekeriya Mete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırılarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Davanın iddianamesinde Mete'nin bu cürmü, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Hüseyin Ersöz

FETÖ'CÜ AKFA HOLDİNG'İN AVUKATI AKALIN

Avukat Kâzım Yiğit Akalın, Hüseyin Ersöz ile girdiği davaların yanı sıra, FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih ve Ferhat Aktaş'ın avukatlığını yaptı. Akalın'a bu dosyada avukat Serkan Günel'in eşlik ettiği belirlendi. Akalın aynı zamanda, FETÖ'den yargılanan tekstilci işadamları Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in de avukatı… 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenen Bünyamin Gülçek'in Çerkezköy'deki fabrikasında gizli bir oda içerisinde kasa bulunmuş, kasadan 4.6 milyon lira çıkmıştı. Akalın aynı zamanda İzmir'de görülen FETÖ'nün 'Babalar Grubu'ndan oldukları ortaya çıkan Abdullah Kavuk ve ailesi hakkındaki FETÖ davasının avukatlarından biri...

FETÖ SANIĞI TAYCI'NIN AVUKATI

Avukat Serkan Günel ise, FETÖ'nün Borsa İstanbul'daki yapılmasıyla ilgili davada şüpheli Mustafa Baltacı'nın avukatlığı üstlendi. Günel aynı zamanda, FETÖ'nün iş adamları yapılanması TUSKON'dan Mehmet Zenginer'in de bir dönem avukatlığını yaptı. Serkan Günel'in ayrıca TAYAŞ Gıda'nın FETÖ'den yargılanan patronu Kazım Taycı'nın da avukatlığını yaptı. Taycı, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınmıştı. Taycı, Mete'nin yardımcısıydı...

Serkan Günel

Zekeriya Mete

İŞTE ERSÖZ'ÜN KAYYUMLAR HAKKINDAKİ YAZILARI

Pehlivan ve Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz'ün Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ile Bank Asya'yı 7,4 milyon finanse eden Zekeriya Mete'nin vekilliğini üstlendiği belirlendi. Pehlivan ve Terkoğlu'nun diğer iki avukatı olan Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın da yine FETÖ'cü işadamlarının avukatlığını yaptığı anlaşılmıştı:

Hüseyin Ersöz'ün ayrıca, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olan TUSKON'la ilgili davanın sanığı Semih Sadır'ın da avukatlığını yaptığı öğrenilmişti.

İşte Ersöz'ün kayyumlar hakkındaki yazıları...

Atakan IRMAK / SABAH