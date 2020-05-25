Oda TV'nin Eyüp'te ekmek almaya çıkan vatandaşları bekçilerin darp ettiğine yönelik haberi yalan çıktı

Oda TV'nin; Eyüp'te ekmek almaya çıkan vatandaşlara bekçilerin darp ettiğine yönelik haberi yalan haber!

BEKÇİLER, İKİ GRUBUN KAVGA ETMESİNİ AYIRMAK İSTEDİ, SALDIRIYA UĞRADI

Morgül Sokak ve Esen Sokak kesişiminde iki grubun kendi arasında kavga ettiği, Çarşı ve Mahalle Bekçi ekiplerinin söz konusu grupları uyarması üzerine Anıl Kahraman ve Onur Baysal'ın bekçilere saldırdığı öğrenildi.

Anıl Kahraman'ın İ. Ç. isimli çarşı ve mahalle bekçisine tekme attığı, İ.Ç.'nin sağ tarak kemiğinde kırık meydana geldiği, Onur Baysal'ın da, sol yüzük parmağını ısırması sonucunda İ.Ç.'nin tırnağının koptuğu bildirildi.

Anıl Kahraman ve Onur Baysal hakkında görevli memura mukavemet ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. maddesini ihlalden işlem yapıldığı öğrenildi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçi ekiplerinin; Esentepe Mahallesi Morgül Sokak Esentepe Parkı içerisinde kavga olduğuna yönelik ihbar üzerine bölgeye geçtiği öğrenildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçi ekipleri; söz konusu kavganın Morgül Sokak ve Esen Sokak kesişiminde iki grubun kendi arasında kavga ettiği tespit etti.

Bekçiler; sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak söz konusu kişilere kimlik bilgilerini sordu. Anıl Kahraman ve Onur Baysal'ın, Çarşı ve Mahalle Bekçi ekiplerince gözaltına altına alınmak istendiğinde direndiği öğrenildi.

BEKÇİNİN SAĞ TARAK KEMİĞİNDE KIRIK MEYDANA GELDİ, TIRNAĞI KOPTU

Anıl Kahraman, İ. Ç. isimli çarşı ve mahalle bekçisine mukavemette bulundu ve olay sırasında sağ eline tekme attı. İ. Ç.'nin sağ tarak kemiğinde kırık meydana geldi.

Onur Baysal'ın da; sol yüzük parmağını ısırması sonucunda İ.Ç.'nin tırnağının koptuğu öğrenildi.

ÜST DUDAKTA YIRTIK, SOL YÜZÜK PARMAĞINDA DOKU ZEDELENMESİ

Oluşan arbede esnasında Anıl Kahraman'ın A.P. isimli görevli memura kafa atması sonucu A.P.'nin üst dudağında yırtık ve sol yüzük parmağında doku zedelenmesi meydana geldiği öğrenildi.

DUDAĞI PATLADI, ÇENE VE BOYUN BÖLGESİNDE ZEDELENME OLDU

Ü. K. isimli Çarşı ve Mahalle Bekçisi'nin üst dudağına aldığı kafa darbesiyle dudağı patladığı, çene ekleminde ve boyun bölgesinde zedelenme meydana geldiği tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin; Anıl Kahraman ve Onur Baysal'ın görevli memurların elinden kaçmak istemesi ve mukavemette bulunmasından dolayı

orantılı güç kullanılarak kelepçe marifetiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Anıl Kahraman, Onur Baysal, T. K. ve S. Ö.'e 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. maddesine istinaden 3 bin 182 Türk Lirası para cezası uygulandığı öğrenildi.

2 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZLİK RAPORU

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin; U.K. isimli görevli memura 2 gün iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi. A.P. isimli memurun da darp-cebir raporu aldığı ifade edildi.

10 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZLİK RAPORU

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavi yapılan İ.Ç. isimli memurun da, 10 günlük iş göremezlik raporu ile birlikte darp-cebir raporu aldığı öğrenildi.

KENAN KIRAN - SABAH