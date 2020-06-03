03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Normalleşmenin ilk yüz yüze MYK'sı! Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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NORMALLEŞMENİN İLK YÜZ YÜZE MYK'SI!

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 16.40'ta başladı.

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