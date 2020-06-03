Son dakika: Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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