03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , Danıştay Başkanı ’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Danıştay Başkanı 'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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