03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti

Son dakika haberi... Başkan , Başkanı ’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, AYM BAŞKANI'NI KABUL ETTİ

Başkan , Başkanı 'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

AK PARTİ'DE KRİTİK MYK

Öte yandan Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, DANIŞTAY BAŞKANI ZEKİ YİĞİT'İ KABUL ETTİ

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