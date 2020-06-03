Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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