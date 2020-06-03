Son dakika: Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Örgütün ini yok edildi
Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın bir ini daha imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek." denildi.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın bir ini daha imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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