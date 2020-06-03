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2,5 ay sonra ilk yüz yüze MYK! Başkan Erdoğan başkanlığından toplandı | Video

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Giriş: 03.06.2020 17:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığinda AK Parti MYK uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze gerçekleştiriliyor. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 16.40'ta başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan yaklaşık 2.5 ayın ardından ilk kez AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Toplantı koronavirüs önlemleri nedeniyle daha geniş olan MKYK salonunda yapılıyor.

Toplantı oncesinde MYK üyelerine korona testi yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'ne girişte gelenlerin ateşi ölçüldü. Toplantıda Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Medya Tanıtım Baskan Yardımcısı Mahir Ünal birer sunum yapacak.

Toplantıda koronavirüs nedeniyle ertelenen kongreler, baro seçimlerini yenide düzenlenmesi, Meclis takvimi, kiralık vekil geçişlerini önlemek için Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarımda yapılması düşünülen değişikler ele alınacak.

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