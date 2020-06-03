Son dakika: Çorum Celilkırı'da korkutan deprem! 3 Haziran Çarşamba son depremler listesi
Son dakika haberi... Çorum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum ilinin merkez ilçesine bağlı Celilkırı köyünde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 7.3 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 3 Haziran son depremler...
Son dakika... Çorum'da 3.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deorem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremin merkez üssü Çorum'un merkez iline bağlı Celilkırı köyünde gerçekleşti.
Saat 16.11'de yerin 7.3 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.06.03 16:11:10 40.5370 34.8980 7.3 -.- 3.9 3.9 CELILKIRI-(CORUM)
2020.06.03 14:10:29 37.7988 27.4003 10.1 -.- 1.4 -.- YAMAC-SOKE (AYDIN)
2020.06.03 13:39:11 37.3007 36.0718 5.0 -.- 2.1 -.- TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
2020.06.03 12:34:11 38.5378 27.3442 3.7 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-(MANISA)
2020.06.03 12:03:31 34.5242 25.9897 69.4 -.- -.- 5.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.06.03 12:01:55 37.1223 27.8588 0.0 -.- 2.1 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA)
2020.06.03 11:57:40 37.2208 28.2015 0.0 -.- 1.9 -.- KAFACA-(MUGLA)
2020.06.03 11:46:25 40.1483 31.3582 4.7 -.- 1.9 -.- NALLIDERE-NALLIHAN (ANKARA)
2020.06.03 11:46:15 35.6282 26.6963 5.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2020.06.03 11:17:05 34.7165 45.6423 3.1 -.- 5.0 5.1 IRAN-IRAK BORDER REGION
2020.06.03 11:11:57 35.5153 26.7772 12.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2020.06.03 10:09:27 39.0923 27.5872 0.0 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA)
2020.06.03 09:41:32 35.4387 26.7535 12.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.03 09:34:35 36.8695 27.5437 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.06.03 08:20:06 35.1527 29.1203 21.4 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ
2020.06.03 07:20:41 35.5155 26.7635 7.2 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
2020.06.03 07:15:13 35.6370 26.6485 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2020.06.03 06:49:52 35.5488 26.7337 5.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2020.06.03 06:37:08 35.3458 26.8422 11.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.03 06:34:43 35.5488 26.7142 5.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2020.06.03 06:33:08 35.1432 27.0262 11.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.06.03 06:30:13 35.5132 26.7623 7.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2020.06.03 06:19:50 35.4998 26.7590 3.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2020.06.03 05:53:42 39.1145 27.7610 7.8 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.06.03 05:40:03 39.3615 40.9195 9.3 -.- 3.1 3.1 ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
2020.06.03 05:32:45 35.4957 26.7507 7.9 -.- 3.7 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.03 03:28:24 40.5528 36.5172 4.5 -.- 1.9 -.- SOKUTAS-ERBAA (TOKAT)
2020.06.03 03:21:54 35.3682 26.8450 14.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.03 03:09:45 35.2433 26.9223 8.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.03 03:05:27 35.4388 26.8030 14.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.03 03:04:40 38.5062 39.1788 5.3 -.- 2.1 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG)
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