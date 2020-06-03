Son dakika: MEB'den telafi eğitimleriyle ilgili flaş açıklama
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek." denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek.
3 HAFTA SÜRECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağı hatırlatılarak telafi eğitim takvimine dair detaylar paylaşılarak, "31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek" denildi.
YIL İÇERİSİNDE DEVAM EDECEĞİZ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğünü belirtti. Telafi eğitimlerin yıl içerisinde de devam edeceğine dikkat çeken Bakan Selçuk, "EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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