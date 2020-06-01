Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?

Son dakika... Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullarda telafi eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullar ile ilgili resmi açıklama geldi. Kontrollü normal hayata geçiş yaptığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de özel okullardaki telafi eğitim süreci olmuştu. MEB açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 16:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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