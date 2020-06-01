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Haberler Galeri Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?

Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?

Son dakika... Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullarda telafi eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullar ile ilgili resmi açıklama geldi. Kontrollü normal hayata geçiş yaptığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de özel okullardaki telafi eğitim süreci olmuştu. MEB açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 16:21
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Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?

Son dakika... Öel okullar ne zaman açılacak? Özel okullarda telafi eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, uzaktan eğitime devam eden özel okulların 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitime başlayacağı tarihi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Özel okullarda uzaktan eğitim 19 Haziran'da sonra erecek. 3 haftadan az olmamak kaydıyla 15 Ağustos'tan sonra yüz yüze telafi eğitim yapılacak.

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Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?

MEB'DEN ÖZEL OKUL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.

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Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?

Yıldız, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilen, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okullarda, eğitimlere uzaktan eğitim yoluyla devam edildiği anımsattı.

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Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?

Resmi okullar tarafından EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yapıldığı sırada özel okulların da eş zamanlı olarak kendi imkan ve öğretmenleriyle uzaktan eğitim verdiğinin altını çizen Yıldız, şu bilgileri paylaştı: