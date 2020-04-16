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MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinde okullar açık mı olacak? Öğrenciler ve öğretmenleri yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' TBMM'de kabuk edildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:31
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