MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin okuldan ve eğitimden soğumaması için önemli olan uzaktan eğitimi, tüm ülkeler, olanakları ölçüsünde yapıyor.

Uzaktan eğitime en erken başlayan iki ülkeden biri olan Türkiye, televizyonun yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile de eğitime destek veriyor.