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MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinde okullar açık mı olacak? Öğrenciler ve öğretmenleri yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' TBMM'de kabuk edildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:31
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MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinde okullar açık mı? Milyonlarca öğrenci ve velileri okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Okulların ne zaman açılacağına yönelik sorular gündeme geldi.Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından yazın okulların olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?

YAZ TATİLİNDE OKULLAR AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır." ifadesini kullandı.

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MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?

Selçuk, Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin okuldan ve eğitimden soğumaması için önemli olan uzaktan eğitimi, tüm ülkeler, olanakları ölçüsünde yapıyor.

Uzaktan eğitime en erken başlayan iki ülkeden biri olan Türkiye, televizyonun yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile de eğitime destek veriyor.

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MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağını ifade eden yetkililer, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşayacağını, bu nedenle uzaktan eğitimin şart olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısı olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.