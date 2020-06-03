Bodrum'da çevre skandalı! 5 yıldızlı otele beyaz kum operasyonu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile mermer tozu döken beş yıldızlı otele 345 bin lira para cezası kesildi.

Bir otel Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'na iskele çalışması başlattı. Deniz içerisine beton bloklar yerleştirildi.

Kıyıya da beyaz kum olarak gösterilen tonlarca toz döküldü. Belediye ekipleri yaptıkları denetimde çalışmanın izinsiz olduğunu tespit ederek otelin çalışmasını durdurdu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kumun toz gibi olmasından şüphelenen ekipler numune alarak tahlile gönderdi. Sahile beyaz kum diye dökülen maddenin deniz yaşamına büyük zarar veren ''mermer tozu'' olduğu belirlendi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü otele 310 bin lira, Bodrum Belediyesi de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira para cezası kesti.

Mermer tozunun sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldı.