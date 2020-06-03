Bodrum'da çevre skandalı! 5 yıldızlı otele beyaz kum operasyonu!
Turizm cenneti Muğla Bodrum'da beş yıldızlı bir otelin sahile iskele çalışması başlatması bir skandalı ortaya çıkardı. Sahile beyaz kum diye dökülen maddenin deniz yaşamına büyük zarar veren ''mermer tozu'' olduğu belirlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile mermer tozu döken beş yıldızlı otele 345 bin lira para cezası kesildi.
Bir otel Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'na iskele çalışması başlattı. Deniz içerisine beton bloklar yerleştirildi.
Kıyıya da beyaz kum olarak gösterilen tonlarca toz döküldü. Belediye ekipleri yaptıkları denetimde çalışmanın izinsiz olduğunu tespit ederek otelin çalışmasını durdurdu.
PARA CEZASI KESİLDİ
Kumun toz gibi olmasından şüphelenen ekipler numune alarak tahlile gönderdi. Sahile beyaz kum diye dökülen maddenin deniz yaşamına büyük zarar veren ''mermer tozu'' olduğu belirlendi.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü otele 310 bin lira, Bodrum Belediyesi de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira para cezası kesti.
Mermer tozunun sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bekçiler sokağa çıktı suç oranı düştü!
- ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması
- Çorum'da korkutan deprem!
- MEB duyurdu: 31 Ağustos'ta başlayacak
- Grup Yorum'dan korsan konser provokasyonu
- Bakan Albayrak'a destek
- Başkan Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti
- KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı?
- Beykoz Belediye Başkanı'ndan Riva Projesi açıklaması
- CHP'li belediyede yolsuzluk iddias! İçişleri harekete geçti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?
- KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekleyiş sürüyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?
- Bekçi alımı müjdesi! 2020 bekçi alımları ne zaman olacak? Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu geldi mi?
- Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok? | SON DAKİKA HABERLER
- Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak?
- Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?
- 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni saatleri kaç? Bugün çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacaklar?
- Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?