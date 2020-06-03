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Firari FETÖ’cü Emre Uslu’dan alçaklık: İstanbul’da kargaşa çıkmasını istedi

’de yaşayan firari ’cü , ülkede yaşanan sokak olaylarıyla ilgili tweetlerinde ’da kargaşa çıkması özlemini dile getirdi. Sabah’tan ’nın haberine göre; Emre Uslu, Twitter hesabından “Gece saat 11 binlerce insan adaletsizliği ediyor. , , Kahire ve elbette İstanbul’un başına...” dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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FİRARİ FETÖ’CÜ EMRE USLU’DAN ALÇAKLIK!

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından dün gece de sokak hareketleri devam etti. Fetullahçı Terör Örgütü () mensuplarının da bu sokak hareketlerine katılması dikkat çekti.

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KARGAŞA ÖZLEMİ!

Firari FETÖ'cü , 'den iletiler atmaya devam etti. Uslu, ABD'de yaşanan sokak olaylarıyla ilgili tweetlerinde 'da kargaşa çıkması özlemini dile getirdi.

"DARISI İSTANBUL'UN BAŞINA" DEDİ

Emre Uslu, Twitter hesabından "Gece saat 11 binlerce insan adaletsizliği ediyor. , , Kahire ve elbette İstanbul'un başına..." dedi. (Damla Kaya/Sabah)

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