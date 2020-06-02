Son dakika: 35 ilde FETÖ operasyonu: 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı
Son dakika haberine göre FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 44'ü yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
AYRINTILAR GELECEK....
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