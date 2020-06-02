02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: 35 ilde FETÖ operasyonu: 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika haberine göre 'nün yapılanmasına yönelik 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 44'ü yakalandı

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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35 İLDE FETÖ OPERASYONU!

Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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