DHKP-C'nin kontrolündeki Grup Yorum'dan korsan konser provokasyonu
DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen Grup Yorum, sosyal medya hesabı üzerinden 9 Ağustos’ta Yenikapı Miting Alanı’nda konseri olduğu bilgisini yayınlamıştı. Grup Yorum’un Yenikapı Miting Alanı’nı nasıl kiraladığı ise merak konusu olmuş, İstanbul Valiliği böyle bir konsere izin vermediğini açıklamıştı. Şimdi ise oraya çıkan bir konser duyurusunda grubun Hatay’da konser vereceği iddia edildi. Bu konsere de Valilikten izin çıkmadığı öğrenilirken, grubun sanki konser verecekmiş izlenim yaparak provokasyona soyunduğu görüldü.
DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen Grup Yorum isimli sözde müzik topluluğunun yazdıkları şarkı sözlerini bile örgütün Avrupa'daki karargâhına onaylattığı ortaya çıkmıştı. Örgütün İstanbul'daki merkezinde ele geçirilen örgütsel yazışmalarda, yalnız şarkı sözlerinin değil, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlenmişti.
Hatta Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve Helin Bölek geçtiğimiz yıl DHKP-C'nin kararıyla girdikleri açlık grevi sonrası hayatlarını kaybetmişti. DHKP-C terör örgütüne üye olmaktan yargılanan iki ismin örgütle bağlantıları tek tek ortaya çıkarılmıştı.
Örgütün Türkiye Genel Komitesi'nde yer alan ve Engin kod adını kullanan İbrahim Gökçek'in DHKP-C Yurtdışı Merkezi Komitesi'ne gönderdiği raporlar tespit edilmişti. Raporlarda, örgüt faaliyetlerine ilişkin çok sayıda detayın yer aldığı, en ufak faaliyetin bile yurtdışındaki yöneticilere onaya sunulduğu görülmüştü.
BU KEZ HATAY'DAYIZ DEDİLER
Bugün ise Grup Yorum'un 16 Temmuz'da vereceği konserin posterleri ortaya çıktı. Posterlere göre, Grup Yorum 16 Temmuz günü Hatay'da bulunan Samandağ Sahili'nde konser verecek.
Geçtiğimiz günlerde de tweet atarak 9 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da konser vereceğini duyuran Grup Yorum'un bu iddiası İstanbul Valiliği'nce yalanlanmıştı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir" denilmişti.
KORSAN KONSER PROVOKASYONU
Şimdi ise Grup Yorum'un bu ildeki valilikten de izin almadığı ortaya çıktı. Grubun bu şekilde konser varmış izlenimi yaparak 'korsan konser' provokasyonu yaptığı ileri sürüldü.
SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH
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