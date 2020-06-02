Siirt şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın annesinden gelinine yürek yakan sözler: Şimdi düğününü yaptık Ayçam
Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın (27) acı haberi memleketi Antalya'daki ailesine ulaştı. Şehit annesi Ayşe Özcan da gelinine sarılıp "Şimdi düğününü yaptık Ayçam" dedi.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Doğan köyü üs bölgesinde operasyona giden 2'nci Komando Taburu'na bağlı askeri personeli taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 9 askeri personel yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan ile Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26) şehit oldu.
ANTALYA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın şehit olduğu haberi, memleketi Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ailesine sabahın erken saatlerinde verildi. Acı haberi askeri yetkililerden alan baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu. Dedesi Celal Özcan'ı (90) ise şehidin kardeşi Berke teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer dedesi Mehmet Güler (90) de tekerlekli sandalyeyle eve getirildi. Fenalaşan Mehmet Güler'e hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.
'ŞİMDİ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK AYÇAM'
Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın kendisi gibi astsubay olan eşi Ayça Özcan (27), izinli olarak bulunduğu Mersin'den Antalya'ya getirildi. Eskort eşliğinde karayoluyla getirilen Jandarma Astsubay Ayça Özkan'ı, şehidin babaevi önünde askeri görevliler karşıladı. Ayça Özcan, kendisini karşılayan kayınpederi Tuncer Özcan'a sarılarak, "Baba, nedir bu hal ? Buraya gelene kadar herkes farklı bir şey söyledi. Ne olur bana doğruyu söyle. Bu taziye çadırları niye kuruldu?" diye sordu. Acılı baba ve eş, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Daha sonra evden çıkan şehit annesi Ayşe Özcan da gelinine sarılıp "Şimdi düğününü yaptık Ayçam" dedi.
EŞİ DE ASTSUBAY
Şehit Celal Özcan'ın cenazesinin öğleden sonra Antalya'ya getirileceği ve ikindide toprağa verileceği kaydedildi. Şehidin eşi Ayça Özcan'ın da astsubay olduğu, cenaze töreni için görevli olduğu Aydın'dan Antalya'ya geleceği belirtildi. 1 yıllık astsubay olan şehit Celal Özcan'ın ilk görev yerinin de Siirt olduğu öğrenildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme!
- CHP'li meclis üyesinin arkadaşı zabıtayı tokatladı!
- İSKİ'den çevre felaketi!
- Barış Çakan olayında flaş gelişme!
- Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu!
- Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere yapılacak?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı
- İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın
- Camilerde cemaatle namaz ne zaman kılınacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- YKS adayları bu habere kilitlendi! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman?
- Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...