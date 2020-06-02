Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Doğan köyü üs bölgesinde operasyona giden 2'nci Komando Taburu'na bağlı askeri personeli taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 9 askeri personel yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan ile Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26) şehit oldu.

ANTALYA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın şehit olduğu haberi, memleketi Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ailesine sabahın erken saatlerinde verildi. Acı haberi askeri yetkililerden alan baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu. Dedesi Celal Özcan'ı (90) ise şehidin kardeşi Berke teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer dedesi Mehmet Güler (90) de tekerlekli sandalyeyle eve getirildi. Fenalaşan Mehmet Güler'e hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.

'ŞİMDİ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK AYÇAM'

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın kendisi gibi astsubay olan eşi Ayça Özcan (27), izinli olarak bulunduğu Mersin'den Antalya'ya getirildi. Eskort eşliğinde karayoluyla getirilen Jandarma Astsubay Ayça Özkan'ı, şehidin babaevi önünde askeri görevliler karşıladı. Ayça Özcan, kendisini karşılayan kayınpederi Tuncer Özcan'a sarılarak, "Baba, nedir bu hal ? Buraya gelene kadar herkes farklı bir şey söyledi. Ne olur bana doğruyu söyle. Bu taziye çadırları niye kuruldu?" diye sordu. Acılı baba ve eş, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra evden çıkan şehit annesi Ayşe Özcan da gelinine sarılıp "Şimdi düğününü yaptık Ayçam" dedi.

EŞİ DE ASTSUBAY

Şehit Celal Özcan'ın cenazesinin öğleden sonra Antalya'ya getirileceği ve ikindide toprağa verileceği kaydedildi. Şehidin eşi Ayça Özcan'ın da astsubay olduğu, cenaze töreni için görevli olduğu Aydın'dan Antalya'ya geleceği belirtildi. 1 yıllık astsubay olan şehit Celal Özcan'ın ilk görev yerinin de Siirt olduğu öğrenildi.