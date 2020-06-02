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Başkan Erdoğan'dan Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu

Başkan , kapatılan Refah Partisinin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı 'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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AHMET TEKDAL'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Genel Başkanı 'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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