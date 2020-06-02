48 gün aradan sonra yeniden toplandı! İşte Meclis'in ilk gündem maddesi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koronavirüs nedeniyle ara verdiği mesaisine bugün başlıyor. Bekçilerin yetkilerinden yargı reformuna, geniş kitleleri ilgilendiren düzenlemeler Meclis'i gündeminde olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 48 gün aradan sonra yoğun bir gündem ile açılacak. 16 Nisan'da koronavirüs önlemleri nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis'te yeni dönemin önceliği tedbir olacak. Bu kapsamda, Meclis'te ilk etapta grup toplantılarının yapılması da planlanmıyor.

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor. Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.

YARGI PAKETİ...

Yargının yükünü hafifletmeyi amaçlayan 3'üncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nun gündemine gelecek. Duruşmasız yargılama ve arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi ile davaların hızla sonuçlandırılması öngörülüyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni düzenlemelerle gündem daha da yoğunlaşacak.

SİYASİ PARTİLER YASASI, GIDA VE EKONOMİ...

Milletvekili transferlerinin önüne geçmek için siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması planlanıyor. Ayrıca baroların seçim sistemini yenilemeye yönelik düzenlemenin hazırlıkları da sürüyor. Gıdada taklit ve tağşişe ağır yaptırımlar getiren teklif olgunlaştırılacak.

Ekonomiye ilişkin torba kanun da masada olacak. Torba kanunda, karşıl��ksız çek suçundan hapse girilmesini engelleyecek düzenleme yer alacak.