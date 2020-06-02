02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Siirt'te 2 asker şehit oldu

Siirt'te 2 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı 'te operasyonda çıkan jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
SİİRT'TE 2 ASKER ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığı, 'in Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu ve 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek, "Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA